Бутман назвал тренера ЦСКА Никитина большим профессионалом

Народный артист России считает специалиста победителем

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра, а также игрок Ночной хоккейной лиги Игорь Бутман назвал нового главного тренера московского хоккейного клуба ЦСКА Игоря Никитина большим профессионалом. Такое мнение Бутман высказал ТАСС.

В июне 2025 года Игорь Никитин был назначен на пост главного тренера московского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА.

"Тренер - очень важный человек в команде. Никитин - хороший тренер, большой профессионал, я бы назвал его победителем. Если команда сработается, то ее ждут великие достижения", - сказал Бутман.

Для того, чтобы побеждать в хоккее, отметил Бутман, помимо профессионализма тренера, важна также атмосфера в команде. "Прелесть этого вида спорта в том, что если не работает хотя бы одна составляющая - будь то настроение, химия между тренером и командой, настрой перед игрой - то победу очень тяжело заработать", - добавил музыкант.

Никитину 52 года. 11 июня специалист покинул пост главного тренера ярославского "Локомотива", который он возглавлял с 2021 года. Под его руководством ярославская команда в завершившемся сезоне выиграла регулярный чемпионат КХЛ и впервые стала обладателем Кубка Гагарина. Ранее Никитин тренировал омский "Авангард" и ЦСКА, который трижды приводил к победе в регулярном чемпионате и один раз к завоеванию Кубка Гагарина (2019). С 2012 по 2018 год Никитин входил в тренерский штаб сборной России в качестве помощника главного тренера.