Колесников считает, что о "похоронах" американского плавания говорить рано

Российский пловец отметил, что в сборной США идет смена поколений

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Результаты американских пловцов стали хуже, однако они могут все наверстать. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира пловец Климент Колесников.

Ранее 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс и шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте опубликовали в соцсетях пост, сравнив с похоронами результаты сборной США по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

"Да, результаты у них действительно просели. Те, кто побеждал раньше, уже заканчивают, у них идет смена поколений, - сказал Колесников. - Я бы не был так категоричен, мне кажется, что говорить о "похоронах" рано. Уверен, к Олимпиаде они наверстают упущенное и будут бороться за самые высокие места".

На прошедшем в Сингапуре чемпионате мира американские пловцы завоевали девять золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей.