2Drots, "Амкал" и Broke Boys успешно стартовали в турнире

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб Медиалиги 2Drots со счетом 1:0 обыграл "Торпедо-Владимир" в домашнем матче первого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу.

Гол на четвертой компенсированной минуте ко второму тайму забил Борис Фартуна.

Перед началом матча клуб "Торпедо-Владимир" расторг контракт с вратарем Богданом Марковым. Как рассказал главный тренер команды Аслан Засеев "Спорт-Экспрессу", причиной такого решения стало несогласованное интервью игрока перед встречей, в котором он заявил, что владимирский клуб переиграет соперника, так как команда имеет превосходство во всех компонентах и является более профессиональной.

2Drots третьим из клубов Медиалиги вышел во второй раунд "пути регионов", ранее успешно стартовали в турнире московский "Амкал", который переиграл обнинский "Квант" (3:1), и Broke Boys, одолевшие "Орел" (3:2). Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд "пути регионов", в прошлом сезоне "Амкал" на этой стадии уступил владикавказской "Алании" (0:1), годом ранее 2Drots не смог пройти подмосковные "Химки" (0:2).

"Путь регионов" предполагает шесть раундов, в четвертом к турниру подключаются клубы из Первой лиги. В плей-офф "пути регионов" выйдут четыре команды.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 - по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у столичного "Локомотива". Ближайшим преследователем является петербургский "Зенит" (5).