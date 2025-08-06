Бывший футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин перешел в "Лос-Анджелес"

Его трансфер станет рекордным в истории MLS

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Южнокорейский нападающий, бывший капитан английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин перешел в клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес". Об этом сообщила пресс-служба "Тоттенхэма".

Условия сделки не разглашаются. По информации журналиста Бена Джейкобса, за переход футболиста "Лос-Анджелес" заплатил около $27 млн (около €23 млн), что станет рекордом MLS. Прежним крупнейшим трансфером в истории турнира был переход ивуарийского форварда Эммануэля Латте Лата из английского "Мидлсбро" в "Атланту" в феврале 2025 года. Сумма, согласно данным портала Transfermarkt, составила €21,25 млн.

Сон Хын Мину 33 года, он выступал за "Тоттенхэм" с 2015 года. В прошлом сезоне вместе с командой он стал победителем Лиги Европы. В составе лондонцев южнокореец провел 454 матча, забил 173 мяча и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба в истории. В сезоне-2021/22 вместе с Мохаммедом Салахом Сон Хын Мин поделил первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии.

Ранее Сон Хын Мин выступал за германские "Гамбург" и "Байер". В составе сборной Южной Кореи игрок провел 134 матча, в которых забил 51 мяч и отдал 23 голевые передачи. Вместе с национальной командой форвард стал победителем Азиатских игр 2018 года, серебряным призером Кубка Азии 2015 года.