Соревнования завершатся 10 августа

КАЗАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по легкой атлетике стартует в Казани. В соревнованиях примут участие около 700 спортсменов из 70 регионов страны.

На чемпионате России будет разыграно 44 комплекта наград. Первые чемпионы страны определятся вечером 7 августа в женских метании диска и толкании ядра. Также в этот день станут известны обладатели наград в мужском и женском спринте на 100 метров и на стайерской дистанции 5 000 метров у мужчин и женщин.

Соревнование пройдет на Центральном стадионе Казани, принимавшем легкоатлетические турниры Универсиады-2013 и Игр БРИКС - 2024. Торжественная церемония открытия состоится 7 августа. В программе - выступление певицы Татьяны Куртуковой, которая исполнит "Матушку", а в заключительный день турнира, 10 августа, в вечерней сессии чемпионата выступит группа Burito.

Чемпионат России по легкой атлетике является одним из самых знаковых спортивных событий 2025 года в жизни страны. Это стало возможным во многом благодаря новому руководству Всероссийской федерации легкой атлетики, которую с ноября 2024 года возглавляет председатель Банка ПСБ Петр Фрадков. В соревнованиях планируют принять участие победители и призеры чемпионатов мира Сергей Шубенков, Данил Лысенко, Елена Соколова, Екатерина Конева и Валерий Пронкин, а также Полина Кнороз, Мария Кочанова, Владимир Никитин, Константин Крылов, Кристина Макаренко, Федор Иванов, Михаил Шмыков, Софья Палкина и многие другие ведущие легкоатлеты страны.

В ночь с 9 по 10 августа в рамках чемпионата России пройдет массовый забег "Ночная Казань" со стартом возле Центрального стадиона. Взрослые спортсмены побегут дистанции 5 и 10 км по центральным улицам города, для детей будут организованы забеги на 300, 600 метров и на 1 км. Планируется, что в них примут участие порядка 6 тысяч человек.

Помимо спортивных соревнований, в рамках чемпионата России состоится целый ряд развлекательных мероприятий, таких как забег роботов на 100 метров, звездная эстафета, а также показательный забег на 110 метров с барьерами, в котором выступят чемпион страны в беге на 400 метров с барьерами Федор Иванов и призер Кубка мира по велоспорту-ВМХ Александр Катышев.