В соревнованиях примут участие свыше 5 тыс. спортсменов из более чем 100 стран мира

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Тридцать шесть российских спортсменов планируют выступить на Всемирных играх в китайском Чэнду. Соревнования стартуют в четверг и завершатся 17 августа.

В них примут участие свыше 5 тыс. спортсменов из более чем 100 стран мира. Будет разыграно 255 комплектов медалей в 34 видах спорта. Российские спортсмены на этих Играх вынуждены будут выступать в нейтральном статусе в соревнованиях по восьми видам спорта.

Для участия во Всемирных играх заявлены девять самбистов: Мария Дорошенко, Нина Сердюк, Шейх-Мансур Хабибулаев, Софья Истомина, Ролан Зиннатов, Алеся Медведева, Ованес Абгарян, Абусупьян Алиханов и Магомед Гасанов. В Чэнду выступят 14 представителей отечественного подводного спорта. Это Степан Воробьев, Владимир Журавлев, Диана Слисева, Алексей Федькин, Арсений Десятов, Валерия Андреева, Ирина Гилева, Влада Маркина, Екатерина Михайлушкина, Елизавета Купрессова, Алексей Молчанов, Эдуард Самофалов, Анастасия Диодорова и Александр Кусакин.

В соревнованиях по водным лыжам и вейкборду примет участие Ирина Рыжова, по бильярду (пулу) - Кристина Ткач, по спортивным танцам - Никита Аникеев и Элина Кокотова, по тайскому боксу - Анна Сафеева, Марина Чангелия и Константин Шахтарин, по карате - Эдуард Гаспарян, по ушу - Виктория Крюкова и Анастасия Котова.

Кроме того, в демонстрационных соревнованиях по айкидо выступят три россиянина - Александр Легчилин, Амина Валитова и Анастасия Шикаева.

Последний раз российские спортсмены выступали на Всемирных играх, которые проходили в 2017 году в польском Вроцлаве. Тогда сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 28 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых наград. Вторыми на тех Играх были немцы (18-10-14), третьими - французы (14-14-15). В 2022 году Международная ассоциация Всемирных игр по политическим соображениям не допустила россиян и белорусов до участия в своих соревнованиях.

О Всемирных играх

Всемирные игры проводятся Международной ассоциацией Всемирных игр (IWGA) - некоммерческой международной спортивной организацией, признанной и поддерживаемой Международным олимпийским комитетом (МОК). В состав IWGA входят 40 международных спортивных федераций-членов. Она организует и продвигает Всемирные игры, которые проводятся с 1981 года один раз в четыре года и включают в себя состязания по примерно 35 видам спорта, большинство из которых отсутствуют в программе Олимпиад.

Квалификационный отбор для участия в Играх проводился международными спортивными федерациями по видам спорта, входящим в программу Всемирных игр.