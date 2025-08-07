Встреча была запланирована в Екатеринбурге из-за ремонта стадиона в Нижнем Новгороде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Матч второго тура "пути Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России между "Пари Нижний Новгород" и "Ростовом" не пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба "Екатеринбург-Арены".

Изначально планировалось, что "Екатеринбург-Арена" примет игру, которая запланирована на 14 августа.

"Матч "Пари НН" - "Ростов", проведение которого было запланировано на "Екатеринбург-Арене" 14 августа, перенесен на другой стадион. Решение принято нижегородским клубом по независящим от нас причинам", - говорится в сообщении.

На домашней арене клуба из Нижнего Новгорода проводится ремонт. Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов ранее выразил надежду на то, что уже в сентябре команда сможет сыграть на своем поле.

В матче первого тура РПЛ "Пари НН" принимал "Краснодар" (0:3) в Казани, в третьем туре команда провела домашнюю игру с московским "Локомотивом" (2:3) в Грозном. Встреча пятого тура чемпионата России с махачкалинским "Динамо" пройдет в Саранске.