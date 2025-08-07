19 июля омский "Авангард" сообщил о расторжении контракта с форвардом

ТАСС, 7 августа. Нападающий Владимир Ткачев сделал выбор в пользу магнитогорского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" благодаря стилю игры команды. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

19 июля о расторжении контракта с Ткачевым сообщил омский "Авангард". Соглашение с ним действовало до конца сезона-2029/30. О переходе форварда в "Металлург" стало известно 28 июля.

"Стиль хоккея: атакующий, быстрый, техничный, такая игра мне симпатична, - ответил Ткачев на вопрос, почему решил выбрать "Металлург". - Хорошо, что нашел клуб. Долго выбирать не пришлось, рад оказаться в "Металлурге". Мое пожелание [по сроку контракта], клуб сразу согласился на два года".

Ткачеву 29 лет, он является воспитанником омского хоккея и выступал за "Авангард" с 2022 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ из-за травмы нападающий провел лишь 4 игры, набрав 5 очков (1 заброшенная шайба + 4 голевых паса), в плей-офф на его счету 10 очков (3+7) в 13 матчах. В сезоне-23/24 Ткачев набрал 75 (20+55) очков в 58 встречах, замкнув пятерку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.

В КХЛ нападающий также играл за петербургский СКА, владивостокский "Адмирал", уфимский "Салават Юлаев". Провел 4 матча в Национальной хоккейной лиге за "Лос-Анджелес", отметившись 2 результативными передачами.