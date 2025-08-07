Ранее планировалось, что встреча состоится в Екатеринбурге

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Матч второго тура "пути Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России между "Пари Нижний Новгород" и "Ростовом" пройдет в Саранске. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Игра, запланированная на 14 августа, изначально должна была пройти в Екатеринбурге, но 7 августа пресс-службе "Екатеринбург-Арены" сообщила, что встреча перенесена в другой город по решению нижегородского клуба.

Встреча между "Пари НН" и "Ростовом" пройдет на "Мордовии-Арене". Начало - 19:30 мск.

На домашней арене клуба из Нижнего Новгорода проводится ремонт. Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов ранее выразил надежду на то, что уже в сентябре команда сможет сыграть на своем поле.

В матче первого тура РПЛ "Пари НН" принимал "Краснодар" (0:3) в Казани, в третьем туре команда провела домашнюю игру с московским "Локомотивом" (2:3) в Грозном. Встреча пятого тура чемпионата России с махачкалинским "Динамо" пройдет в Саранске.