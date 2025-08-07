Российские легкоатлеты с 2022 года лишены возможности выступать на соревнованиях World Athletics даже в нейтральном статусе

КАЗАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ведет нормальный диалог с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу допуска спортсменов до международных соревнований. Об этом журналистам заявил председатель ВФЛА Петр Фрадков.

"Что касается международного контекста, то мы находимся в этой ситуации, воспринимаем ее как рамку, в которой мы работаем. Мы идем двумя параллельными путями в хорошем смысле. Ведем, мне кажется, открытый, нормальный диалог с World Athletics, с соответствующей группой мониторинга, которая создана при нашей федерации", - сказал Фрадков.

"Я не хотел бы раскрывать детали, потому что это свой процесс, но он развивается. С другой стороны, у нас есть международная повестка: хотел бы напомнить, что в Россию приезжают иностранные атлеты. Верю, что мы находимся в открытом диалоге с международной федерацией, я очень его ценю, важно не терять контакты с международной федерацией. Мы достаточно прагматичны в своем подходе. Чтобы достичь результата, нужно двигаться шаг за шагом, сначала приезжать на определенные мероприятия и восстановить доверие. Я бы не сказал, что доверие потеряно, важно быть в контакте и слушать друг друга. Как только мы достигнем этого, будет результат", - добавил он.

