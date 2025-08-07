5 августа суд Лондона освободил Парти под залог, следующее заседание по его делу пройдет 2 сентября

МАДРИД, 7 августа. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Вильярреал" подписал контракт с ганским полузащитником Томасом Парти. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2025/26.

4 июля стало известно, что служба столичной полиции Лондона предъявила Парти обвинения в изнасиловании. Отмечается, что игрок совершил преступления в период с 2021 по 2022 год. 5 августа суд освободил Парти под залог. Следующее заседание по его делу пройдет 2 сентября. Сам футболист не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

Парти 32 года, с 2020 по 2025 год он выступал за английский "Арсенал". В июле игрок покинул клуб в связи с истечением контракта. Всего за "Арсенал" Парти провел 167 игр, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. В составе команды он стал обладателем Суперкубка Англии в 2023 году. С 2013 по 2020 год он выступал за "Атлетико", с которым стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.