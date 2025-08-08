Ольховский считает, что теннисисту Хачанову немного не повезло в матче с Шелтоном

Россиянин в трех сетах уступил американцу Бену Шелтону в финале "Мастерса" в Торонто

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россиянину Карену Хачанову немного не повезло в решающие моменты финального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто против американца Бена Шелтона. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Хачанов уступил Шелтону в финале со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

"Я считаю, что Карен показал очень хороший теннис и великолепный результат. На мой взгляд, последние два матча на турнире у него были очень высокие по уровню игры. Карен почувствовал уверенность в своей игре, и это очень важно перед грядущими крупными турнирами", - сказал Ольховский.

"Что касается финала, то матч был равным. В таких играх все решают два-три мяча, и в решающие моменты Карену немного не повезло. Нельзя сказать, что был какой-то компонент, из-за которого он проиграл, потому что играли оба теннисиста абсолютно на равных", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводились на покрытии "хард".