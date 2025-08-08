Португалец пять раз становился обладателем приза

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, назвал эту награду фиктивной. Комментарий Роналду приводит портал Al Nassr Zone.

"Золотой мяч" в текущем году? Для меня это вымысел", - сказал Роналду.

7 августа французский журнал France Football назвал номинантов на "Золотой мяч", приз получит лучший футболист по итогам сезона-2024/25. Роналду второй год подряд не вошел в число номинантов. Португалец удостаивался награды в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.