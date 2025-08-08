Двукратный олимпийский чемпион фигурист Чен не планирует выступать на Играх-2026

Спортсмен не принимает участия в соревнованиях с 2022 года

ТАСС, 8 августа. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию американец Натан Чен не планирует возобновлять карьеру для участия в Играх 2026 года. Об этом он заявил в интервью газете Los Angeles Times.

"Честно говоря, на данном этапе моей жизни я достаточно добился в фигурном катании, чтобы быть довольным своей карьерой", - сказал Чен.

Чену 26 лет, он является победителем Олимпиады в Пекине в одиночном катании и командном турнире и трехкратным чемпионом мира в одиночном катании. В короткой программе на Олимпиаде в Пекине он побил мировой рекорд японца Юдзуру Ханю. Американцу принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Чен является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в командном турнире. Спортсмен не принимает участия в соревнованиях с 2022 года.