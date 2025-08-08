Российские хоккеисты лишены возможности выступать на международных турнирах с весны 2022 года

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Уровень российского хоккея падает вследствие длительного отсутствия на международных соревнованиях. Такое мнение высказал журналистам пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира Данис Зарипов.

"Мы, спортсмены, очень надеемся, что все-таки эта ситуация с нашим допуском разрешится, - признался Зарипов. - И разрешится в лучшую сторону для нас и нашей страны. И пока мы находимся за пределами международной арены, многое теряем. И наш уровень падает, хотя все спортсмены стараются себя удержать, вдвойне упираясь, вдвойне выкладываясь на тренировках. Все понимают, что когда мы выйдем на мировую арену, то нам будет очень тяжело".

Российские хоккеисты лишены возможности выступать на международных турнирах с весны 2022 года.