Российская гимнастка Рослякова установила рекорд, выступив на Северном полюсе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россиянка Мария Рослякова стала первой представительницей художественной гимнастики, выступившей на Северном полюсе, и установила рекорд. Об этом в своем Telegram-канале сообщила тренер спортсменки Анна Полунина.

"Северный полюс стал ареной для одного из самых удивительных рекордов, когда грация победила гравитацию и холод. Это выступление открыло новую страницу не только в истории гимнастики, но и в мировой рекордологии, в летописи самых необычных рекордов в Книге рекордов России", - написала тренер 16-летней спортсменки.

Достижение зафиксировано на сайте Реестра рекордов России как первое выступление в художественной гимнастике на Северном полюсе. 5 августа рекорд был подтвержден экспертами Международной книги рекордов Interrecord: Official Excellence.