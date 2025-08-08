По информации портала The Athletic, Вуков оскорблял и преследовал спортсменку после окончания сотрудничества

ТАСС, 8 августа. Женская теннисная ассоциация (WTA) сняла отстранение хорватского тренера Стефано Вукова от любой деятельности, связанной с теннисом. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что решение было принято после апелляции, поданной Вуковым.

"WTA полностью привержена обеспечению безопасной и уважительной среды для всех участников. Хотя подробности дела остаются конфиденциальными, мы можем подтвердить, что Вуков имеет право получать аккредитацию на мероприятия WTA. Мы не будем давать дальнейших комментариев", - говорится в заявлении WTA, которое приводит The New York Times.

Летом 2024 года представительница Казахстана Елена Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором ее тренером стал хорват Горан Иванишевич. В январе 2025 года теннисистка приняла решение вернуть Вукова в свою команду, а позднее стало известно, что он был отстранен от работы в WTA.

По информации портала The Athletic, Вуков совершал "ментальное насилие" над Рыбакиной, оскорблял ее и преследовал после окончания сотрудничества. Источники портала сообщали, что методы Вукова привели к проблемам со здоровьем у теннисистки.

Рыбакиной 26 лет, до июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию. Она занимает десятое место в рейтинге WTA. На счету Рыбакиной восемь титулов под эгидой организации. В 2022 году она выиграла Уимблдон. В 2023 году Рыбакина дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, проиграв белоруске Арине Соболенко.