Анна Блинкова, Полина Кудерметова и Камилла Рахимова свои встречи проиграли

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Кудерметовой, которая выступает на турнире без номера посева. Во втором круге россиянка сыграет против Белинды Бенчич из Швейцарии, посеянной под 17-м номером.

В других матчах игрового дня россиянки проиграли своим соперницам: Анна Блинкова уступила австралийке Кимберли Биррелл (2:6, 1:6), Полина Кудерметова не справилась с немкой Эллой Зайдель (6:1, 3:6, 2:6), Камилла Рахимова оказалась слабее гречанки Марии Саккари (3:6, 6:3, 2:6).

Кудерметовой 28 лет, она занимает 36-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла два титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла восемь титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA (2022).

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей в 2024 году стала белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).