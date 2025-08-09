Также на арене выставлены копии наград хоккеиста в НХЛ

МЫТИЩИ /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Пришедшие на "Арену-Мытищи" болельщики имеют возможность пересмотреть рекордный гол Александра Овечкина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также увидеть копии его наград в Америке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В субботу в Мытищах пройдет гала-матч с участием Овечкина, других российских звезд НХЛ и отечественного хоккея. После чего состоится финал Кубка Овечкина среди детско-юношеских команд.

На экранах в подтрибунном помещении "Арены-Мытищи" показывают рекордный гол Овечкина, забитый им 6 апреля в матче с "Нью-Йорк Айлендерс", и последующее за ним чествование с участием бывшего рекордсмена канадца Уэйна Гретцки. Также представлены уменьшенные копии наград, врученных Овечкину в Америке, включая "Харт трофи" (приз самому ценному игроку регулярного сезона НХЛ), и клюшка, которой он забил рекордный гол.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, сейчас в его активе 897 шайб, на счету Гретцки 894 гола.