Хоккеист заявил, что это может случиться "лет через 15"

МЫТИЩИ /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) может допустить сборную России до соревнований, когда нынешнее поколение игроков завершит карьеру. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин.

"Когда нас вернут, мы будем уже, наверное, болельщиками. Будем смотреть за молодым поколением. Лет через 15", - сказал Овечкин.

Сборные России по рекомендации Международного олимпийского комитета не допускаются IIHF до турниров после февраля 2022 года. Российская команда пропустит Олимпийские игры 2026 года.