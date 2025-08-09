Александр Овечкин рассказал, какие моменты хотел бы прожить еще раз

По его словам, эти моменты связаны с его отцом и победами на чемпионате мира и в Кубке Стэнли

МЫТИЩИ /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Победы на чемпионате мира по хоккею, выигрыш Кубка Стэнли, период, когда был жив отец, являются самым главными моментами в жизни форварда "Вашингтона" Александра Овечкина. Об этом он рассказал журналистам.

Овечкин становился чемпионом мира в 2008, 2012 и 2014 годах, обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Его отец скончался в 2023 году.

"Ну, конечно, это момент, когда был жив папа, когда выигрывал чемпионат мира, когда выигрывал Кубок Стэнли", - ответил Овечкин на вопрос о самых главных моментах своей жизни.