По словам спортсмена, он также занимался баскетболом и играл в футбол во дворе

МЫТИЩИ /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Хоккей заменил в детстве Александра Овечкина все сказки. Об этом капитан "Вашингтона" рассказал журналистам.

"Я рос в спортивной семье, и у меня либо хоккей, либо баскетбол, либо школа. Или двор, где мы с ребятами гоняли мяч и играли в хоккей. Это моя сказка. Шайба и мяч - это вот мой колобок", - сказал Овечкин, отвечая на вопрос, какая у него была любимая сказка в детстве.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Его контракт с клубом истечет следующим летом.