В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Спортивное шествие, в котором приняли участие несколько тысяч человек, состоялось на ВДНХ в Москве в честь Дня физкультурника. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Всероссийское спортивное шествие, организованное общероссийским общественным движением "Здоровое Отечество" при поддержке Министерства спорта РФ, объединило олимпийских и паралимпийских чемпионов, представителей спортивных федераций, ветеранов СВО и учителей физкультуры.

Шествие было проведено в восьми федеральных округах. Торжественные мероприятия также состоялись в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Владивостоке.

В шествии на ВДНХ в Москве приняли участие двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт и другие известные спортсмены. Участниками шествия также стали киберспортсмены, представители фиджитал-спорта, крупнейших всероссийских спортивных обществ.

"Мы очень рады возрождению спортивных парадов, - отметила Егорян. - Это большой праздник, который каждый год объединяет спортсменов, болельщиков и всю нашу страну".