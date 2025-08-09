Академия ЦСКА выиграла турнир имени Овечкина

Второе место занял казанский "Ак Барс", третье - ярославский "Локомотив"

МЫТИЩИ /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Хоккеисты академии московского ЦСКА победили соперников из казанского "Ак Барса" в финале турнира имени Александра Овечкина.

Финальная встреча завершилась со счетом 10:0. В матче за третье место ярославский "Локомотив" победил уфимский "Салават Юлаев" (11:2).

Перед началом турнира состоялся гала-матч с участием Овечкина, других российских звезд Национальной хоккейной лиги и отечественного хоккея. Встреча против команды Павла Дацюка завершилась со счетом 11:7 в пользу команды Овечкина.

