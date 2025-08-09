По данным Wall Street Journal, в администрации бывшего президента США рассматривали возможность исключения и депортации из НХЛ всех российских хоккеистов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не получала уведомления о депортации российских игроков из США в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

Как утверждает Wall Street Journal, в администрации бывшего президента США Джо Байдена рассматривали возможность исключения и депортации из НХЛ всех российских хоккеистов с целью давления на российские власти в рамках работы над обменом заключенными.

"Никаких уведомлений об этом мы не получали", - сказал Дэйли.

На тот момент в НХЛ выступало порядка 60 российских хоккеистов, включая обладателей Кубка Стэнли Александра Овечкина и Евгения Малкина.