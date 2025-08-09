За медали соревнований борются около 250 спортсменов

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Дзюдоисты 18 стран стали участниками турнира "Памяти В. Н. Гулидова" - третьего этапа Russian Judo Tour в Красноярске.

За медали соревнований, стартовавших на татами Дворца спорта имени Ивана Ярыгина, борются около 250 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана, Индии, Азербайджана, Италии, Израиля, Казахстана, Узбекистана, Румынии, Анголы, Молдавии, Туркмении, Монголии, Болгарии, Никарагуа и Киргизии. Russian Judo Tour проводится Федерацией дзюдо России в рамках проекта "Выбор сильных", презентация которого прошла на Петербургском экономическом форуме - 2025. Также в рамках проекта в Красноярске прошел мастер-класс и автограф-сессия с чемпионом Олимпиады в Лондоне Арсеном Галстяном.

В церемонии открытия красноярского этапа Russian Judo Tour приняли участие министр спорта Красноярского края Денис Петровский, глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и другие официальные лица. Соловейчик поблагодарил команды губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и краевой федерации дзюдо за сотрудничество, а также поприветствовал спортсменов и тренеров России и зарубежья, собравшихся в эти дни в городе на Енисее.

В первый день соревнований на первую ступень пьедестала поднялись представители России - Ачыты Домбуу (до 60 кг), Яго Абуладзе (до 66 кг), Абубакар Юсупов (до 73 кг). Сильнейшими среди женщин стали Камила Бадурова (до 63 кг), Дарья Васильева (до 70 кг), Ксения Задворнова (до 78 кг) и Марина Букреева (свыше 78 кг).

Соревнования завершатся 10 августа.