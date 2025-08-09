МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" победили столичный "Спартак" со счетом 4:2 в домашнем матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".
В составе "Локомотива" голы забили Алексей Батраков (18, 80 и 86-я минуты) и Дмитрий Воробьев (49). У проигравших отличились Кристофер Мартинс (26) и Эсекьэль Барко (78, с пенальти).
20-летний Батраков забил шесть мячей в четырех играх РПЛ. Всего он забил 21 гол в 38 матчах чемпионатов России и занимает седьмое место в списке бомбардиров-юниоров, опередив Игоря Симутенкова за счет меньшего количества матчей.
"Локомотив" одержал четвертую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. "Спартак" потерял очки в третьей игре подряд, подопечные Деяна Станковича идут на 11-й строчке, имея в активе 4 очка после 4 встреч. Это худший старт красно-белых с 2011 года, тогда "Спартак" на отрезке в четыре тура показал аналогичный результат, после чего с поста главного тренера был уволен Валерий Карпин.
В следующем туре "Локомотив" 16 августа в гостях сыграет с калининградской "Балтикой", а 13 августа примет калининградцев на своем поле в рамках группового этапа Фонбет - Кубка России. "Спартак" в пятом туре РПЛ на своем поле сыграет с петербургским "Зенитом", а 12 августа дома встретится с махачкалинским "Динамо" в кубке страны.
1
"Локомотив"
4
4
0
0
12
12
5
7
2
"Крылья Советов"
4
2
2
0
8
8
3
5
3
ЦСКА
4
2
2
0
8
8
3
5
4
"Балтика"
4
2
2
0
8
8
4
4
5
"Рубин"
4
2
1
1
7
7
8
-1
6
"Краснодар"
3
2
0
1
6
5
2
3
7
"Акрон"
4
1
3
0
6
7
3
4
8
"Зенит"
3
1
2
0
5
5
4
1
9
"Динамо" Мх
4
1
2
1
5
3
3
0
10
"Динамо" М
3
1
1
1
4
2
2
0
11
"Спартак"
4
1
1
2
4
4
8
-4
12
"Оренбург"
3
0
2
1
2
3
4
-1
13
"Ахмат"
3
0
0
3
0
1
5
-4
14
"Ростов"
3
0
0
3
0
2
7
-5
15
"Пари НН"
3
0
0
3
0
2
8
-6
16
"Сочи"
3
0
0
3
0
1
9
-8