Встреча завершилась со счетом 4:2

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" победили столичный "Спартак" со счетом 4:2 в домашнем матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".

В составе "Локомотива" голы забили Алексей Батраков (18, 80 и 86-я минуты) и Дмитрий Воробьев (49). У проигравших отличились Кристофер Мартинс (26) и Эсекьэль Барко (78, с пенальти).

20-летний Батраков забил шесть мячей в четырех играх РПЛ. Всего он забил 21 гол в 38 матчах чемпионатов России и занимает седьмое место в списке бомбардиров-юниоров, опередив Игоря Симутенкова за счет меньшего количества матчей.

"Локомотив" одержал четвертую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. "Спартак" потерял очки в третьей игре подряд, подопечные Деяна Станковича идут на 11-й строчке, имея в активе 4 очка после 4 встреч. Это худший старт красно-белых с 2011 года, тогда "Спартак" на отрезке в четыре тура показал аналогичный результат, после чего с поста главного тренера был уволен Валерий Карпин.

В следующем туре "Локомотив" 16 августа в гостях сыграет с калининградской "Балтикой", а 13 августа примет калининградцев на своем поле в рамках группового этапа Фонбет - Кубка России. "Спартак" в пятом туре РПЛ на своем поле сыграет с петербургским "Зенитом", а 12 августа дома встретится с махачкалинским "Динамо" в кубке страны.