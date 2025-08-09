Теннисист Сафиуллин не смог выйти в третий круг "Мастерса" в Цинциннати

Россиянин проиграл датчанину Хольгеру Руне в двух сетах

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин уступил датчанину Хольгеру Руне в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:5) в пользу датчанина, посеянного на турнире под седьмым номером. В следующем круге Руне сыграет с победителем противостояния между французом Корентеном Муте и американцем Алексом Микельсеном.

Сафиуллину 28 лет, он занимает 80-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023).

Руне 22 года, он располагается на девятой позиции в рейтинге ATP. На его счету 5 титулов под эгидой организации. Датчанин трижды выходил в четвертьфинал турниров Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции (2022, 2023) и Уимблдоне (2023).

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования, которые проходят на покрытии "хард", завершатся 18 августа. Призовой фонд турнира составляет $9,1 млн. Его действующим победителем является лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.