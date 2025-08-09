По окончании прошлого сезона футболист покинул "Краснодар"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Нападающий Федор Смолов желает продолжить карьеру и имеет несколько зарубежных предложений. Об этом Смолов рассказал журналистам.

"Желание продолжать карьеру есть. Зарубежные предложения есть, из разных стран", - сказал Смолов.

Смолову 35 лет, он выступал за "Краснодар" с 2015 по 2018 год, летом 2024 года он вернулся в клуб. В его составе нападающий забил 68 голов в 125 матчах, став лучшим бомбардиром в истории команды. В сезоне-2024/25 Смолов вместе с "Краснодаром" впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что Смолов покинул команду.

По ходу карьеры Смолов также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" нападающий дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.