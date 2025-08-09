ГРОЗНЫЙ, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты грозненского "Ахмата" победили петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в домашнем матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
На 30-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Зенита" Ваня Дркушич. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак провел 300-й матч у руля петербургской команды.
"Ахмат" провел первый матч во главе со Станиславом Черчесовым, он возглавил команду 6 августа, подписав контракт на три года. В предыдущий раз он работал в РПЛ в 2015 году, когда был главным тренером московского "Динамо". С 2011 по 2013 год Черчесов уже возглавлял "Ахмат" (ранее - "Терек"). Лучшим результатом команды в чемпионате России под его руководством стало восьмое место в сезоне-2012/13.
"Ахмат" прервал серию из трех поражений и одержал первую победу в сезоне, грозненский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. "Зенит" идет восьмым, имея в активе 5 очков после 4 игр. Петербургский клуб показал худший старт с 2008 года, тогда "Зенит" под руководством Дика Адвоката после четырех туров также набрал 5 очков.
В следующем туре подопечные Черчесова 16 августа дома примут самарские "Крылья Советов", а 13 августа в гостях сыграют с "Оренбургом" в групповом этапе Фонбет - Кубка России. "Зенит" в пятом туре РПЛ 16 августа на выезде встретится с московским "Спартаком", а 12 августа на своем поле проведет матч против казанского "Рубина" в кубке страны.
1
"Локомотив"
4
4
0
0
12
12
5
7
2
"Крылья Советов"
4
2
2
0
8
8
3
5
3
ЦСКА
4
2
2
0
8
8
3
5
4
"Балтика"
4
2
2
0
8
8
4
4
5
"Рубин"
4
2
1
1
7
7
8
-1
6
"Краснодар"
3
2
0
1
6
5
2
3
7
"Акрон"
4
1
3
0
6
7
3
4
8
"Зенит"
4
1
2
1
5
5
5
0
9
"Динамо" Мх
4
1
2
1
5
3
3
0
10
"Динамо" М
3
1
1
1
4
2
2
0
11
"Спартак"
4
1
1
2
4
4
8
-4
12
"Ахмат"
4
1
0
3
3
2
5
-3
13
"Оренбург"
3
0
2
1
2
3
4
-1
14
"Ростов"
3
0
0
3
0
2
7
-5
15
"Пари НН"
3
0
0
3
0
2
8
-6
16
"Сочи"
3
0
0
3
0
1
9
-8