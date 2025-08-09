"Ахмат" прервал серию из трех поражений и одержал первую победу в сезоне

ГРОЗНЫЙ, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты грозненского "Ахмата" победили петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в домашнем матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 30-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Зенита" Ваня Дркушич. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак провел 300-й матч у руля петербургской команды.

"Ахмат" провел первый матч во главе со Станиславом Черчесовым, он возглавил команду 6 августа, подписав контракт на три года. В предыдущий раз он работал в РПЛ в 2015 году, когда был главным тренером московского "Динамо". С 2011 по 2013 год Черчесов уже возглавлял "Ахмат" (ранее - "Терек"). Лучшим результатом команды в чемпионате России под его руководством стало восьмое место в сезоне-2012/13.

"Ахмат" прервал серию из трех поражений и одержал первую победу в сезоне, грозненский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. "Зенит" идет восьмым, имея в активе 5 очков после 4 игр. Петербургский клуб показал худший старт с 2008 года, тогда "Зенит" под руководством Дика Адвоката после четырех туров также набрал 5 очков.

В следующем туре подопечные Черчесова 16 августа дома примут самарские "Крылья Советов", а 13 августа в гостях сыграют с "Оренбургом" в групповом этапе Фонбет - Кубка России. "Зенит" в пятом туре РПЛ 16 августа на выезде встретится с московским "Спартаком", а 12 августа на своем поле проведет матч против казанского "Рубина" в кубке страны.