Для петербургской команды это поражение стало первым в сезоне

ГРОЗНЫЙ, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" не показали остроту в атаке и допускали ошибки в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В субботу "Зенит" на выезде уступил "Ахмату" со счетом 0:1, для петербургской команды это поражение стало первым в сезоне. "Ахмат" провел первый матч во главе со Станиславом Черчесовым, он возглавил команду 6 августа, подписав контракт на три года.

"По ходу матча, к сожалению, пропустили, сами себе забили. Дальше пришлось вскрывать оборону соперника, который оборонялся большим количеством, мы здесь, к сожалению, не преуспели, не хватало скорости в атаке, - сказал Семак. - Наша игра в атаке не была сегодня острой, те моменты, которые были, не смогли реализовать, большое количество стандартов тоже ничего не принесло в атаке. В обороне много ошибались в простых ситуациях, была пара контратак, которые мы, по сути, сами себе организовали в наши ворота. Игра со знаком минус с точки зрения качества и результата".

"Зенит" идет восьмым в турнирной таблице, имея в активе 5 очков после 4 игр. Петербургский клуб показал худший старт с 2008 года, тогда "Зенит" под руководством Дика Адвоката после 4 туров также набрал 5 очков. "Зенит" в пятом туре РПЛ 16 августа на выезде встретится с московским "Спартаком", а 12 августа на своем поле проведет матч против казанского "Рубина" в кубке страны.