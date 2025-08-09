"Ахмат" на своем поле обыграл "Зенит" со счетом 1:0

ГРОЗНЫЙ, 9 августа. /ТАСС/. Победа грозненского "Ахмата" над петербургским "Зенитом" является важной, но футболисты не должны ее долго праздновать, так как у команды насыщенный график. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов.

В субботу "Ахмат" на своем поле обыграл "Зенит" со счетом 1:0 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Для Черчесова этот матч стал первым во главе "Ахмата" после того, как он возглавил команду 6 августа.

"Эмоции положительные, поблагодарил ребят, с другой стороны, важный матч, важная победа, но это только начало, - сказал Черчесов. - У нас через два-три дня опять игра, потом "Крылья Советов". Поэтому я попросил пять минут праздновать, а потом концентрироваться и готовиться. С удовольствием бы попраздновали, поужинали, но вы этим занимайтесь, нам работать нужно".

"Понравился счет и то, что болельщик начал понимать, что мы хотим. На моем последнем матче здесь был полный стадион, хотелось бы, чтобы так было на следующей игре. Словами никого на стадион не притащишь, сегодня мы сделали маленький шаг. Порадовало, как они играли, коммуницировали, отдавались, за каждый мяч боролись. Нужно быть объективным, что в каких-то моментах что в обороне, что в атаке можно было на порядок лучше сыграть, но это рабочий момент, будем разбирать, менять. Главное, что ребята поняли нашу философию", - добавил Черчесов.

"Ахмат" прервал серию из трех поражений и одержал первую победу в сезоне, грозненский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. В следующем туре подопечные Черчесова 16 августа дома примут самарские "Крылья Советов", а 13 августа в гостях сыграют с "Оренбургом" на групповом этапе Фонбет - Кубка России.