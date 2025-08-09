Черчесов возглавил "Ахмат" 6 августа, подписав контракт на три года

ГРОЗНЫЙ, 9 августа. /ТАСС/. Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов чувствует себя хорошо в футбольном клубе и городе. Об этом Черчесов рассказал журналистам.

"У меня первая игра была 0:1, сегодня 1:0. Растем. Я здесь чувствую себя хорошо, мне все понятно, Кавказ, тут в 100 км мой дом. Можно сказать, что я здесь вырос, когда себя чувствуешь как в своей тарелке, то оно так и работает", - сказал Черчесов.

Черчесов возглавил "Ахмат" 6 августа, подписав контракт на три года. Ранее он работал в клубе с 2011 по 2013 год, тогда клуб назывался "Терек". В первом матче после возвращения "Ахмат" обыграл петербургский "Зенит" в игре четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).