Защитник отметил, что команда стала играть в более атакующий футбол

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА при главном тренере Фабио Челестини стали играть в более атакующий футбол с высокой линией обороны. Об этом ТАСС рассказал защитник ЦСКА Матвей Лукин.

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня.

"Конечно, я очень благодарен Фабио за доверие, он дает мне играть, дает проявлять себя, я готов отдавать себя на 120 процентов - за команду, за тренера, за фанатов, - сказал Лукин. - Буду делать все возможное, конечно, я очень рад приносить пользу, когда команда побеждает, для меня это двойное удовольствие".

"При Фабио мы играем в более атакующий футбол, более рискованный с высокой линией обороны", - добавил Лукин.