Шоу Медведевой пройдет 13 сентября на "ЦСКА-Арене"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева после представления своего шоу отправится отдыхать в Кисловодск. Об этом она рассказала во время фан-встречи.

Шоу Медведевой пройдет 13 сентября на "ЦСКА-Арене".

"Я уже предупредила своего директора, что после шоу с 18 по 23 сентября я уеду в санаторий в Кисловодск. Ни на какие ни на Мальдивы", - сказала Медведева.

Также она отметила, что была рада вовремя закончить спортивную карьеру. "У меня был период, когда все шло к тому, что надо было завершить спортивную карьеру. И я это сделала. Поэтому считаю, что главное - вовремя закончить", - добавила Медведева.