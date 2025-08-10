Россиянка в двух сетах победила Белинду Бенчич из Швейцарии

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:0) в пользу Кудерметовой, которая выступает на турнире без номера посева. Бенчич была посеяна под 17-м номером. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между австралийкой Айлой Томлянович (без номера посева) и датчанкой Кларой Таусон (16-й номер посева).

Кудерметовой 28 лет, она занимает 36-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла два титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла восемь титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA (2022).

28-летняя Бенчич занимает 19-е место в мировом рейтинге. Швейцарская теннисистка выиграла 9 турниров WTA. На турнирах Большого шлема спортсменка дважды доходила до полуфинала - на Открытом чемпионате США (2019) и на Уимблдоне (2025). Бенчич стала победительницей Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде и серебряным призером в парном.

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей в 2024 году стала белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).