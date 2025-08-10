Бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата страны

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Одна победа в четырех матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона является неудовлетворительным результатом для московского футбольного клуба "Динамо". Об это журналистам заявил главный тренер бело-голубых Валерий Карпин.

В воскресенье "Динамо" на выезде со счетом 1:1 сыграло вничью с "Сочи". После четырех туров команда одержала одну победу, потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью.

"Результатом, понятно, недовольны, к обороне вопросов вообще нет. Первый тайм особенно понравился, моменты были в первом и втором таймах, но если не забиваешь, забивают тебе - из ничего. Хорошего было намного больше. Одна победа на старте сезона? Для меня это неудовлетворительно, ожидали мы большего и другого", - сказал Карпин.

"Вижу ли вину [вратаря "Динамо"] Андрея Лунева в пропущенном мяче? Я гол в повторе не видел, но говорят, что ближний угол - угол вратаря. Что говорить, кто виноват - кто не виноват", - добавил он.

"Динамо" идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ с пятью очками. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с московским ЦСКА 17 августа.