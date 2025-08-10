Прыгун в высоту победил с результатом 2,27 м

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Чемпион России в прыжках в высоту Данил Лысенко в ранге победителя очень хотел преодолеть планку на высоте 2,33 м, чтобы порадовать свою маму. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Не могу понять, почему сегодня допускал одинаковые ошибки на высоте 2,33 м, - признался Лысенко. - Постоянно при разбеге наклонялся вперед и не мог подойти нормально к планке. Как ни пытался исправить это сегодня, не получалось. По ходу соревнований я очень долго ощущал волнение от участия в чемпионате России, только на 2,33 м я перестал волноваться".

"У меня здесь была прекрасная поддержка, за меня болели мои близкие, мои мама, брат, жена. Редко бывает, когда мама с братом приезжают. Очень хотел маму порадовать, но не получилось на этот раз. Теперь попробую сделать это в Екатеринбурге, где будет мой заключительный старт. Надеюсь, что там повезет больше", - добавил прыгун в высоту.

Лысенко победил на чемпионате России с результатом 2,27 м.

"Конечно, мне не хватает международных стартов, они точно были бы дополнительным стимулом прыгать выше. Надежда не умирает, надеюсь, что нас все-таки допустят, и у меня еще есть несколько лет, чтобы прыгать высоко", - заключил многократный чемпион России.

Чемпионат России завершился в Казани в воскресенье.