10 августа, 22:32
Футбол в России

"Пари НН" остался последней командой, не набравшей очков в нынешнем сезоне РПЛ

Нижегородцы проиграли в гостях "Ростову"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. "Ростов" дома со счетом 1:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей гол забил Тимур Сулейманов (47-я минута). На 11-й минуте капитан "Пари НН" Мамаду Майга получил прямую красную карточку и был удален с поля.

"Пари НН" потерпел четвертое поражение подряд, команда занимает последнее, 16-е место в РПЛ без набранных очков. Нижегородцы являются единственной командой, не набравшей очков в нынешнем сезоне РПЛ. "Ростов" прервал серию из трех поражений, команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с казанским "Рубином" 17 августа, "Пари НН" на следующий день встретится с махачкалинским "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Локомотив"

4

4

0

0

12

12

5

7

2

"Краснодар"

4

3

0

1

9

5

2

4

3

"Крылья Советов"

4

2

2

0

8

8

3

5

4

ЦСКА

4

2

2

0

8

8

3

5

5

"Балтика"

4

2

2

0

8

8

4

4

6

"Рубин"

4

2

1

1

7

7

8

-1

7

"Акрон"

4

1

3

0

6

7

3

4

8

"Зенит"

4

1

2

1

5

5

5

0

9

"Динамо" М

4

1

2

1

5

3

3

0

10

"Динамо" Мх

4

1

2

1

5

3

3

0

11

"Спартак"

4

1

1

2

4

4

8

-4

12

"Ахмат"

4

1

0

3

3

2

5

-3

13

"Ростов"

4

1

0

3

3

3

7

-4

14

"Оренбург"

4

0

2

2

2

3

5

-2

15

"Сочи"

4

0

1

3

1

2

10

-8

16

"Пари НН"

4

0

0

4

0

2

9

-7

  

Теги:
Российский футбол