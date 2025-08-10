"Пари НН" остался последней командой, не набравшей очков в нынешнем сезоне РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. "Ростов" дома со счетом 1:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей гол забил Тимур Сулейманов (47-я минута). На 11-й минуте капитан "Пари НН" Мамаду Майга получил прямую красную карточку и был удален с поля.
"Пари НН" потерпел четвертое поражение подряд, команда занимает последнее, 16-е место в РПЛ без набранных очков. Нижегородцы являются единственной командой, не набравшей очков в нынешнем сезоне РПЛ. "Ростов" прервал серию из трех поражений, команда занимает 13-е место в турнирной таблице.
В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с казанским "Рубином" 17 августа, "Пари НН" на следующий день встретится с махачкалинским "Динамо".
1
"Локомотив"
4
4
0
0
12
12
5
7
2
"Краснодар"
4
3
0
1
9
5
2
4
3
"Крылья Советов"
4
2
2
0
8
8
3
5
4
ЦСКА
4
2
2
0
8
8
3
5
5
"Балтика"
4
2
2
0
8
8
4
4
6
"Рубин"
4
2
1
1
7
7
8
-1
7
"Акрон"
4
1
3
0
6
7
3
4
8
"Зенит"
4
1
2
1
5
5
5
0
9
"Динамо" М
4
1
2
1
5
3
3
0
10
"Динамо" Мх
4
1
2
1
5
3
3
0
11
"Спартак"
4
1
1
2
4
4
8
-4
12
"Ахмат"
4
1
0
3
3
2
5
-3
13
"Ростов"
4
1
0
3
3
3
7
-4
14
"Оренбург"
4
0
2
2
2
3
5
-2
15
"Сочи"
4
0
1
3
1
2
10
-8
16
"Пари НН"
4
0
0
4
0
2
9
-7