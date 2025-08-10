"Пари НН" остался последней командой, не набравшей очков в нынешнем сезоне РПЛ

Нижегородцы проиграли в гостях "Ростову"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. "Ростов" дома со счетом 1:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей гол забил Тимур Сулейманов (47-я минута). На 11-й минуте капитан "Пари НН" Мамаду Майга получил прямую красную карточку и был удален с поля.

"Пари НН" потерпел четвертое поражение подряд, команда занимает последнее, 16-е место в РПЛ без набранных очков. Нижегородцы являются единственной командой, не набравшей очков в нынешнем сезоне РПЛ. "Ростов" прервал серию из трех поражений, команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с казанским "Рубином" 17 августа, "Пари НН" на следующий день встретится с махачкалинским "Динамо".