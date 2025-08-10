"Динамо" потеряло очки, "Краснодар" приблизился к лидеру. Итоги дня в РПЛ

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Программа четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась в воскресенье тремя матчами. В этот день московское "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Сочи", "Краснодар" победил "Оренбург" и "Ростов" на своем поле оказался сильнее "Пари Нижний Новгород".
Одним из неожиданных результатов стала ничья "Динамо" с "Сочи". Игра прошла на "Фиште" и завершилась со счетом 1:1. До этого тура у "Сочи" не было ни одного очка в трех матчах РПЛ. Бело-голубые создали намного больше моментов, но забить больше одного мяча не получилось. У "Динамо" отличился Денис Макаров (37-я минута), у "Сочи" - Максим Мухин (85), который забил первый мяч в РПЛ после травмы крестообразной связки.
Главный тренер Валерий Карпин остался недоволен результатами "Динамо" на старте РПЛ. Бело-голубые с 5 очками располагаются на девятой позиции. "Понятно, что результатом недовольны, к обороне вопросов вообще нет, один удар в створ у "Сочи", по-моему, был, пропускать обидно или не выигрывать этот матч, - сказал Карпин журналистам. - Первый тайм особенно понравился, моменты были в первом и втором таймах, но если не забиваешь, забивают тебе - из ничего. Одна победа? Для меня это неудовлетворительно. Ожидали мы большего и другого".
Защитник бело-голубых Бахтиёр Зайнутдинов отметил, что в раздевалке было опустошение. "В принципе, моментов у "Сочи" не было, но пробил [Мухин] хорошо. Честно, осадок есть, читали, что у них по xg (сумма вероятностей результативности голевых моментов, рассчитываемая с учетом параметров потенциально голевых моментов, к которым относятся удары по воротам и опасные моменты без завершающих ударов - прим. ТАСС) мало моментов, но есть, что есть. Мы все расстроены, в раздевалке было опустошение", - сказал футболист журналистам.
"Сочи" набрал первое очко в текущем сезоне РПЛ, команда идет на предпоследней, 15-й позиции. В следующем туре "Динамо" на своем поле встретится с ЦСКА 17 августа, сочинцы в тот же день на выезде сыграют с "Краснодаром".
"Краснодар" идет к вершине
В другом матче дня чемпион России прошлого сезона "Краснодар" в гостях обыграл "Оренбург" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Никита Кривцов (75). Краснодарская команда с 9 очками поднялась на второе место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" с 2 очками идет 14-м. В следующем туре "Краснодар" сыграет с "Сочи", "Оренбург" 17 августа на выезде встретится с тольяттинским "Акроном".
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев положительно оценил игру команды. "Как и ожидалось, очень тяжело играть в Оренбурге на искусственном поле. Команда чуть поменяла схему, стала играть в три защитника, радует, что несмотря на все сложности, смогли добиться победы. Важно, что когда нужно, играли, когда нужно было бороться, подбирали мячи. Очень тяжелая победа", - отметил Мусаев.
Также в воскресенье "Ростов" одержал первую победу в РПЛ: команда дома оказалась сильнее "Пари НН" со счетом 1:0. Мяч забил Тимур Сулейманов, который ранее выступал за нижегородскую команду. Ростовчане с 3 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, "Пари НН" продлил серию поражений до четырех, команда без очков идет последней. В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с казанским "Рубином" 17 августа, "Пари НН" днем позже встретится на своем поле с махачкалинским "Динамо".
Программа третьего тура РПЛ стартовала в пятницу, махачкалинское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Акроном" (1:1). 9 августа "Крылья Советов" поделили очки с "Балтикой" (1:1), ЦСКА победил "Рубин" (5:1), "Спартак" уступил "Локомотиву" (2:4), "Зенит" проиграл "Ахмату" (0:1).
1
"Локомотив"
4
4
0
0
12
12
5
7
2
"Краснодар"
4
3
0
1
9
5
2
4
3
"Крылья Советов"
4
2
2
0
8
8
3
5
4
ЦСКА
4
2
2
0
8
8
3
5
5
"Балтика"
4
2
2
0
8
8
4
4
6
"Рубин"
4
2
1
1
7
7
8
-1
7
"Акрон"
4
1
3
0
6
7
3
4
8
"Зенит"
4
1
2
1
5
5
5
0
9
"Динамо" М
4
1
2
1
5
3
3
0
10
"Динамо" Мх
4
1
2
1
5
3
3
0
11
"Спартак"
4
1
1
2
4
4
8
-4
12
"Ахмат"
4
1
0
3
3
2
5
-3
13
"Ростов"
4
1
0
3
3
3
7
-4
14
"Оренбург"
4
0
2
2
2
3
5
-2
15
"Сочи"
4
0
1
3
1
2
10
-8
16
"Пари НН"
4
0
0
4
0
2
9
-7