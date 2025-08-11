"Цыплят по осени считают". Александр Мостовой верит, что "Спартак" может все исправить

Московский "Спартак" проиграл столичному "Локомотиву" в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), красно-белые с 4 очками в 4 матчах занимают 11-е место в турнирной таблице. Это худший старт красно-белых с 2011 года. Двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой считает, что будущее главного тренера команды решит следующий матч — с "Зенитом".

Уход Станковича — жизнь любой команды

Главное впечатление, что "Спартак" потерял очки. Я надеялся, что команда не проигрывает, прогнозировал, что будет 2:2, — так и было до 78-й минуты. Но "Локомотив" победил, можно сказать, что по праву, команда идет на первом месте. Я думаю, что если бы закончили со счетом 2:2, то никто бы ничего не сказал. В футболе уже давно все придумано, Алексей Батраков смог попасть, забил.

Уже с первого тура говорят про то, что Станкович может уйти, но это жизнь команды: нет результата, тебе все будут кидать ножи в спину, а если будет результат, то те же самые будут тебя облизывать. Вспомните прошлый сезон, в конце первого круга "Спартак" догнал "Краснодар" и "Зенит", а потом весну провалили — все. Все это уже проходили.

Про качество игры не хочу говорить, видел всякое, даже с ужасным качеством игры залетал один удар и команда выигрывала, становились чемпионами. Что касается Жедсона, все нормально. Но когда смотришь, за сколько его купили, то удивляешься — в наш чемпионат, где нет еврокубков, почти за €30 млн приезжает футболист, ничего себе. Явно идет переплата, на этом деньги люди зарабатывают. Пока у Жедсона было две игры, первая была не очень заметной, вторая получше. Посмотрим, у кого-то сразу идет, у кого-то нет. Но опять же удивляет цена.

В "Спартаке" сейчас нет лучших

В том году у "Спартака" было что-то похожее, напоминаю, а то многие забывают все. Давайте посмотрим потом, как говорится, цыплят по осени считают. Ведь в том году тоже ничего не клеилось поначалу, а потом на зимнюю паузу "Спартак" ушел одной из лучших команд. Поэтому давайте подождем. Ясно, что неприятно терять очки, потому что потом нужно набирать. Но ведь и "Зенит", например, потерял очки с "Ахматом". Следующая игра "Спартак" — "Зенит", тем интереснее матч, кто потеряет очки. В футболе давно все придумано, но этим он и интересен.

Я бы не стал выделять из "Спартака" лучшего, потому что результаты не совсем хорошие. Кто-то играет в свою силу, кто-то хуже, кто-то лучше.

Обсуждать уход тренера в "Спартаке" не новинка

Мне очень интересно, зачем начинают многие поднимать тему с увольнением Станковича. А зачем тогда продлевали контракт летом? А если "Спартак" обыграет "Зенит", как в прошлом сезоне, что тогда будет? Вдруг так же сейчас произойдет. Зря наговаривают? Почему зря — это жизнь любой команды. Тем более когда мы говорим о "Спартаке". За последние 10 лет поменялось 12 главных тренеров и около 20 помощников. "Спартак" — это же самая любимая команда, как не говорить об этом. Назовите мне, кто был главным тренером "Спартака" три года назад, все начинают думать, потому что несколько фамилий сразу приходит.

Очный матч "Спартака" и "Зенита" может быть решающим для красно-белых и Станковича. Но стоит заметить, что решающим он может быть и для "Зенита", команда не привыкла так начинать чемпионат. Но многое будет зависеть и от психологии, как раз могут сыграть последние воспоминания от последнего матча в Москве, может все закипеть. Не удивлюсь, что многое прояснится для "Спартака", "Зенита", Станковича и Семака, градус очень приличный, может быть что-то по типу перепалки.

Верю ли я, что "Спартак" сможет завершить сезон в тройке? Я отталкиваюсь от состава и его глубины. У "Спартака" хорошая команда, как и в прошлом году, должна была быть в тройке, но обогнал ЦСКА, который тоже хороший отрезок выдал. Сейчас я вижу у "Спартака" тоже хороший состав. Единственное, не понимаю, почему не играет Манфред Угальде. Может быть, хотел уехать, не получилось. Вот у "Зенита" состав тоже хороший, но место почти то же, что и у "Спартака". Пока я вижу "Спартак" вверху по составу. Чтобы войти в тройку, нужно выигрывать матчи, а не проигрывать или упускать. У "Спартака" все для этого есть.