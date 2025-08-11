Игрок пропустил встречу с "Сочи"

СОЧИ, 11 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев получил несерьезное повреждение, из-за которого пропустил матч 4-го тура Мир - Российской премьер-лиги с "Сочи". Об этом ТАСС сообщил главный тренер "Динамо" Валерий Карпин.

Встреча прошла в воскресенье в Сочи и завершилась со счетом 1:1.

"Гладышев пропустил матч с "Сочи" из-за травмы. Несерьезное повреждение", - сказал Карпин.

22-летний Гладышев провел в этом сезоне 4 матча в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.