Это следует из утвержденной программы развития вида спорта "тяжелая атлетика" в Российской Федерации на 2025-2028 годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) нацелилась на завоевание двух бронзовых медалей на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

25 июля была утверждена программа развития вида спорта "тяжелая атлетика" в Российской Федерации на 2025-2028 годы.

Согласно документу, перед российскими штангистами в 2026 году будет стоять задача завоевать на чемпионате мира одну серебряную и две бронзовые награды, на ЧМ-2027 - золото, серебро и бронзу, на мировом первенстве 2028 года - по одной золотой и серебряной награде, а также две бронзовые медали.

На чемпионате Европы - 2026 от отечественных штангистов будут ждать одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды, на ЧЕ-2027 - по две медали каждого достоинства, на ЧЕ-2028 - три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

В 2025 году чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 3 по 12 октября в Норвегии.