Спортсменка выиграла забег на 10 000 м в полубессознательном состоянии после падения незадолго до финиша

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Мария Ермакова, одержавшая в субботу на чемпионате России победу в забеге на 10 000 м в полубессознательном состоянии после падения в нескольких метрах от финиша, является главной героиней завершившихся в Казани легкоатлетических соревнований. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Руслан Мащенко.

"Самые большие впечатления у меня от выступлений на этом турнире Феди Иванова и Маши Ермаковой, - рассказал Мащенко. - Но главным героем турнира я назвал бы Ермакову, она показала присущий российским спортсменам сильный характер. А Иванов выступил на этом чемпионате России за пределами своих возможностей, я считаю. После того забега он очень плохо себя чувствовал, хотя готовился к установлению рекорда с начала сезона".

В субботу Иванов установил новый рекорд России в беге на 400 м с барьерами. После финиша ему стало плохо, на помощь Иванову пришли дежурившие на стадионе врачи.

"Зрители в течение четырех дней имели возможность наблюдать за увлекательной и упорной борьбой спортсменов во всех дисциплинах. В женском спринте интересно было наблюдать за противостоянием Кристины Макаренко и Юлии Караваевой, Ярослава Ткалича с Константином Крыловым у мужчин. Очень интересно проходили заходы у мужчин и женщин на 10 000 м. Федя Иванов первым в России сумел выбежать из 48 секунд. Полина Ткалич сумела снова доказать свой высокий класс на гладкой 400-метровке. Все спортсмены молодцы, они сумели проявить себя", - заключил Мащенко.

"Владимир Никитин в Казани стал 30-кратным чемпионом России, он установил новый рекорд страны в мужском беге на 10 000 м. Полина Кнороз сумела в очередной раз выполнить международный норматив с личным рекордом (4,86 м). Я считаю, что соревнования прошли удачно, команда выступила на высоком уровне, всем ребятам хочется сказать спасибо. Особую благодарность хочу выразить болельщикам, которые на трибунах очень активно поддерживали наших спортсменов", - сказал Мащенко.

Главный тренер сборной признался, что российские спортсмены очень ждут, когда им разрешат вернуться на международную арену. "Сейчас у нашей федерации идут серьезные переговоры с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), в сентябре общение продолжится, мы надеемся на лучшее", - заключил Мащенко.