Футболист ЦСКА Матвей Лукин обсуждает каждый свой матч с братом-актером

Алексей Лукин ставит оценки футболисту после каждой игры

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Матвей Лукин постоянно обсуждает с братом, актером Алексеем Лукиным, футбол и матчи. Об этом ТАСС рассказал Матвей Лукин.

"Постоянно обсуждаем с братом футбол и его актерскую деятельность. После каждой игры он мне первым пишет, ставит оценки, ошибки обсуждаем, конечно, все это постоянно, - сказал Лукин. - Также обсуждаем его фильмы и сериалы, эти наше братское, никуда не денется, всегда будет. Футбол - это эмоции, искра, поэтому что-то друг у друга берем. Как он играет? Талантливо".

Лукину 21 год, в текущем сезоне он провел за ЦСКА 4 матча в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.