Он провел за "Барыс" 810 матчей

АСТАНА, 11 августа. /ТАСС/. Казахстанский нападающий Роман Старченко подписал новый контракт с клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" из Астаны. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано до 31 мая 2026 года.

Старченко 39 лет, он выступает за "Барыс" с 2023 года, до этого был игроком команды из Астаны с 2008 по 2022 год. С 2022 по 2023 год форвард защищал цвета московского "Спартака". В составе "Барыса" он провел 810 матчей, что является рекордом КХЛ по числу игр за один клуб. Старченко является рекордсменом по числу матчей за сборную Казахстана (122 игры), он же является лучшим бомбардиром в истории национальной команды (119 очков; 68 голов + 51 результативная передача).