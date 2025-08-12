Спортсмен не по своей вине пропустил две предыдущие Олимпиады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по тяжелой атлетике 2021 года россиянин Зулфат Гараев, пропустивший не по своей вине Игры 2021 и 2024 годов, не оставляет надежды выступить на Олимпиаде. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Я пропустил две Олимпиады, но продолжаю верить в себя, что могу отобраться на Игры-2028, если представится такая возможность, - сказал Гараев. - В остальном я уже сомневаюсь, честно говоря. Буду верить, что мы все-таки поедем в Лос-Анджелес. Если нас допустят, то я сделаю все, что от меня зависеть, чтобы выступить на Олимпиаде. И не просто выступить, а завоевать медаль".

На чемпионате России в Санкт-Петербурге, который проходит с 10 по 13 августа, Гараев, выступающий в весовой категории до 73 кг, стал вторым, уступив Сергею Петрову.

"На чемпионате России были вообще далеко не мои килограммы, которые я поднимал и которые могу поднимать. Не знаю, с чем связано, но изначально подготовка не шла у меня. То травма, то что-то другое, не мог нормально восстановиться, и тренировочные сборы в 45 дней были для меня сложными", - признался собеседник ТАСС.

"Длительное отсутствие международных стартов, конечно, сказывается на моих текущих результатах. От выступлений только на чемпионатах и кубках России мотивации не прибавляется. На международных стартах подходишь с головой, и там результаты, конечно, другие получаются", - заключил спортсмен.

Гараеву 25 лет, на чемпионате Европы 2021 года в Москве он занял четвертое место.