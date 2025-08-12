Рекордсмен России бегун Иванов не любит фигурное катание и никогда не будет его смотреть

Спортсмен рассказал, что это связано с личной жизнью

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Рекордсмен России в беге на 400 м с барьерами Федор Иванов по личным причинам не любит фигурное катание и никогда не будет смотреть соревнования по этому виду спорта. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

"Не очень приятная у меня история с фигурным катанием, - сказал Иванов. - Рассказывать не хочу, но скажу о том, что я не люблю фигурное катание из-за некоторых историй. Я его не смотрю и не буду смотреть".

"Там немножко глубокая такая история. Это больше связано с личной жизнью, так скажем. Поэтому эту тему я трогать не хочу, но воспоминания у меня неприятные", - добавил спортсмен.

Иванов в субботу в Казани стал первым россиянином, сумевшим пробежать 400 м с барьерами быстрее 48 секунд (47,94).