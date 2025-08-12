Легкоатлет назвал португальского игрока настоящим трудягой

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Португальский футболист Криштиану Роналду является кумиром у рекордсмена России в беге на 400 м с барьерами Федора Иванова. Об этом легкоатлет рассказал в интервью ТАСС.

"Криштиану Роналду, - ответил Иванов на вопрос, кто является для него кумиром в мировом футболе. - Этот человек обладает невероятным уровнем психологии и мышления, который на протяжении многих лет демонстрирует всему миру. Этот человек имеет пять "Золотых мячей" и четыре "Золотые бутсы", больше всех голов в Лиге чемпионов забил. Он имеет рекорд по забитым голам на чемпионатах мира и вообще по проведенным играм на этих турнирах".

"Я могу бесконечно говорить о его достоинствах, поскольку интересуюсь этим. Роналду еще и пример великого труженика. Если Лионель Месси - это талант, то Роналду - трудяга. Да, Криштиану отличается некоторым эпатажем. Но это же неплохо, когда дополнительно подогреваешь интерес к своему виду спорта", - продолжил собеседник ТАСС.

Самым любимым футболистом из "Зенита", за который Иванов болеет с детства, является Халк. "От его пушечных ударов по воротам все в шоке были. Он меня мотивировал. А из российских игроков, конечно, Андрей Аршавин. Это легенда, который сумел проявить себя не только в "Зените", но и в лондонском "Арсенале". Четыре гола "Ливерпулю" о многом говорят", - заключил Иванов.

