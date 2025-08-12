Бегун Иванов не жалеет, что довел себя по потери сознания из-за штурма рекорда России

Ранее Федор Иванов установил рекорд страны на дистанции 400 метров с барьерами

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Бегун Федор Иванов, практически потерявший сознание после финиша на чемпионате России в Казани, не жалеет, что штурмовал рекорд страны с большим риском для своего здоровья. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

"Я практически тогда сознание потерял, сначала, правда, успел поприветствовать зрителей, - рассказал Иванов. - Но потом, когда я покинул беговую дорожку, то меня сразу вырвало, и мне пришлось лечь, после чего долго не мог встать. Но мне вовремя оказали медицинскую помощь, и потом было все нормально. Потом у меня поднялась температура, меня трясло. Я находился на стадионе до 11 часов вечера. Сотрудники нашей федерации находились со мной все время рядом, за что им большое спасибо. У меня взяли все анализы. С утра я чувствую себя полегче, но все равно еще тяжеловато".

"Врачи мне говорили, ты, мол, так не работай больше, зачем до такого себя доводить? Но я не жалею ни о чем. Я очень рад, что стал первым в России, кто сумел разменять 48 секунд. Быть восьмым в мире и вторым в Европе - это здорово. Я рад", - добавил спортсмен.

Иванов в субботу на чемпионате страны стал первым россиянином, сумевшим пробежать 400 метров с барьерами быстрее 48 секунд (47,94).